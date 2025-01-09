09/01/2025 11:18

東亞李振豪：料首季標普500指數上試6335點

《經濟通通訊社9日專訊》東亞銀行(00023)首席投資策略師李振豪表示，對於2025年第一季投資市場展望，根據去年12月15日的每股盈利約238.7美元為基礎，以近1及3年的平均預測市盈率為22.9及20.4倍推算，本季標普500指數的波動區間為6178至6335點；另外，風險預測區間的底部約為5420點，較6000點以上水平，潛在下跌空間近1成，暗示指數有可能經調整後才現升浪，投資者應注意風險管理。



*「美國優先」等政策下美股表現亮麗*



他出席東亞銀行「2025年經濟及市場展望」講座時指出，「紅色浪潮」及「美國優先」政策下預期美股表現將較其他地區亮麗，綜合分析預期美股板塊中，醫療護理、非必需品、科技、物料及工業料表現較好。而歐股指數料「先低後高」，板塊中料非必需品、必需品、物料及工業表現較佳。



*各國貿易關係料重新洗牌，中國嚴陣以待*



李振豪提及，全球多極化預期將衍生各項國際間磨擦，特朗普式「美國優先」正排斥盟友，例如歐盟及英國有可能陷入中美雙方同時加徵關稅，中國亦正嚴陣以待，各方的貿易關係料將重新洗牌，美國已非可以予取予攜。



他續指，特朗普回朝料支持企業債及新興美元債市，利率變化將有利企業債券；特朗普就任後料歐洲債市風險攀升，但亞洲區則不乏可觀選擇；預測10年期收益率區間為4.25至4.36%，2年期區間則為3.67至3.98%。(bn)