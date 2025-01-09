09/01/2025 19:15

《再戰明天》日本公布同時及領先指標，美國公布失業率等數據

《經濟通通訊社9日專訊》日本公布同時及領先指標，及美國公布失業率等數據，料為周五（10日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，英國財政大臣里夫斯訪華（至12日）。



數據方面，周五（10日）1:00pm（本港時間．下同），日本公布11月同時指標，料由116.8降至115.3；11月領先指標料由109.1降至107.1。9:30pm，美國公布12月失業率，料維持於4.2%。11:00pm，美國公布1月密歇根大學消費者信心指數，料維持於74。



此外，明日瑞昌國際控股(01334)、聲通科技(02495)等將有基石投資者持股解禁。(wa)