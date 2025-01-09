09/01/2025 14:26

東亞蔡永雄料人行春節前後或減息0.1厘

《經濟通通訊社9日專訊》東亞銀行(00023)首席經濟師蔡永雄出席東亞銀行「2025年經濟及市場展望」講座後預料，人民銀行或於春節前後減息10個基點，首季或降準0.25至0.5個百分點，全年減息30個基點，降準0.75個百分點。他估計，今年赤字率約4%，視乎外圍及美國新政府政策對內地的影響，若經濟穩得住，相信中央亦不想赤字率逾4%。



另外，他提到，本港財政狀況結構不好，社會開支高，以往依靠土地收入，政府預料2至3年後可消滅財赤，可換取時間待股市樓市改善以作補償。他建議期間探討開徵新稅種、削減公共開支。他相信政府不希望短期緊縮財政政策，以免為經濟帶來更大負面作用。



他預計，美國今年減息3次，上半年2次，下半年1次，預料中性利率處於2.5厘至3厘；港元最優惠利率今年仍有0.25厘的減息空間，視乎大型銀行取態、資金情況、新股活動等，而歐洲多國財政欠佳，預料歐洲央行需要加快減息步伐，今年或減息4至5次，合共1厘至1.25厘。英倫銀行則可能每季減息1次，全年減息1厘。(bn)