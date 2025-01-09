09/01/2025 11:21

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 4 -11.679 一周 4.01988 -14.417 兩周 4.01988 -14.774 一個月 4.15518 -1.756 兩個月 4.12673 -1.851 三個月 4.12601 -1.78 六個月 4.12458 -1.852 一年 4.14024 -1.422

《經濟通通訊社9日專訊》港元拆息今日全線向下，短息跌幅較明顯，隔夜息跌近12基點重返周一(6日)所見的4厘水平，一周及兩周利率齊跌近15基點，而與樓按相關的一個月拆息兩連跌，報4.15518厘。*三個月拆息創三個半月新低*反映銀行資金成本的三個月拆息微降至4.12601厘，創三個半月新低，六個月及一年期拆息分別跌至4.12458厘和4.14024厘。港元匯價早段一度低見7.7818兌1美元，為12月6日以來最弱，最新報7.7794，較前收市跌0.01%。*聯儲官員判斷美國通脹上升風險增加*美國聯儲局上月的議息紀要顯示，官員們最少四次提到移民及貿易政策的改變，對美國經濟的影響。雖然官員未有點名特朗普，而幾乎所有官員均判斷通脹上升風險正在增加，未來減息的步伐會放慢。港股三日共挫480點後，今早低開25點後反覆回升，暫時最多漲125點，報19405，最新升49點，報19328。(cl)資料來源：香港銀行公會