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《匯思－余偉文》余偉文：無意、亦無需改變聯匯制度

《匯思》聯繫匯率制度(聯匯制度)自1983年10月實施至今超過四十年，經歷多次經濟和利率周期，應對多次全球性和區域性的金融危機，已成為與香港經濟和金融體系密不可分的一個核心組件。



*專家認同聯匯是最適合香港的貨幣制度*



聯匯制度為香港提供一個持久穩定的貨幣環境，一直行之有效。回顧過去四十多年，每隔一段時間，尤其遇到一些經濟周期或外部環境因素的挑戰時，就會觸發對其利弊的討論。最近，社會上再度浮現一些關於聯匯的討論，大家意見紛紜，各抒己見。



作為局內人，我們一直關注這些言論。當中固然有一些是基於對制度缺乏全面了解而產生的誤解，也有部分是將不相關的新聞碎片拼湊成不甚準確的畫面，同時我們也樂見一些基於事實和客觀分析且水平甚高的評論，足見理性討論的可貴。事實上，不少專家均認同聯匯制度是最適合香港的貨幣制度，並且在金融市場建立了堅實的公信力。即使最近坊間討論熱烈，並浮現各種關於地緣政治衝擊的憂慮，港元市場按聯匯制度設計平穩運作，自去年9月中以來兌美元匯率一直在7.75-7.85浮動區間的強方窄幅上落，足見市場對制度的信心。



*匯率穩定對營商和投資環境有利*



考慮到聯匯制度的重要性和社會上的討論，我想借此文就幾個大家關注的問題談談我的看法。



一種論點涉及比較根本的經濟周期問題，簡單來說就是港元隨美元走強、加上美國減息步伐或會放緩，不利於香港經濟復甦。這方面我在2023年10月17日匯思文章中已有所觸及(link)，在這裏我補充幾點:



對於香港這樣一個細小開放的經濟體和如此重要的國際金融中心，匯率穩定至為重要。過去一年環球匯率市場非常波動，不少貨幣兌美元的匯價明顯下跌，如澳元跌9%、韓元跌12%、墨西哥比索跌超過20%等，日圓亦跌超過9%。而港元兌美元匯率穩定，減少匯兌風險，對營商和投資環境而言是一個優勢。匯率穩定及行之有效的貨幣制度更是吸引國際投資者以香港作為金融交易平台及中轉站的主要元素，對鞏固香港的國際金融中心地位極為重要。



*金管局針對周期性問題提供助力*



港元利率方面，美國進入減息周期以來，香港的銀行業界反應較快，至今已隨之減息三次，對減輕企業和個人的借貸成本有所幫助。



香港經濟面對的挑戰，有周期性，也有結構性。政府和私營部門都在採取切實的措施，開拓新的產業和經濟增長點，提升香港經濟的競爭力。當然，結構性調整過程需要一些時間，也需要各方的協力。金管局在其職能範圍內，重點針對周期性問題提供助力，包括積極推出措施以紓緩市民及商界特別是中小企的貸款成本負擔、協調銀行業界推出措施以支持中小企獲得融資、解除自2009年以來實施的物業按揭貸款的逆周期宏觀審慎監管措施等，盡可能減少經濟周期波動所帶來的影響。



也有論者關注聯匯制度確立的基礎。任何經濟體均可以自行按照其意願和實際情況決定其貨幣制度，包括將本地貨幣與個別或一籃子貨幣掛勾。事實上，按照國際貨幣基金組織的統計，目前全球共有37個國家和地區(包括香港)採取不同形式與美元掛勾的安排，其模式是由有關貨幣當局通過買賣美元錨定兌美元的匯率，操作基本上是市場行為。香港現行聯匯制度在1983年10月確定並運作至今，即遵循這種模式。



*龐大外匯儲備，有充足能力確保聯匯暢順運作*



更有論者擔心地緣政治或引致影響聯匯運作的極端情況。全球金融體系之間的連結既深且廣，可以說是你中有我、我中有你。過往經驗清楚顯示，某個地區的金融市場出現動盪，其急速、連鎖反應可以產生巨大的外溢效應，觸發全球金融市場的波動甚至引發危機，造成對經濟和社會民生的衝擊。香港是亞洲地區最重要的國際金融中心，香港金融穩定不但關乎自身，還是區域和國際金融穩定的關鍵。當然，正如我在不同的場合所強調，作為負責任的當局，我們一直有針對各種可能影響香港金融穩定和安全的風險，進行充分的評估，確保有足夠的能力去應對各種挑戰。



香港的聯匯制度採取最高度透明化、制度化的貨幣發行局模式，在實際操作上恪守嚴謹的紀律，加上香港4200多億美元的龐大外匯儲備，相當於整個貨幣基礎約1.7倍，有充足能力確保聯匯制度暢順運作。可以說，制度的穩定性備受市場高度認同，亦得到國際貨幣基金組織多年來的肯定。



風險要管控，但不用自亂陣腳。我重申：我們無意、亦無需改變聯匯制度。《香港金融管理局總裁 余偉文》



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