09/01/2025 17:15

《神州經脈》全年CPI低目標，600億離岸央票穩匯，滬指續跌

《神州經脈》需求不振、「內捲」加劇的環境下，中國2024年全年CPI同比僅升0.2%，遠低於3%的官方年度目標；這意味著中國通脹已連續13年未達成政府設定的目標。全年PPI下降2.2%，連續第二年負值，惟降幅按年收窄0.8個百分點。



今日（9日）A股悶局，滬綜指收跌0.58%，連跌兩日，報3211.39點，深成指及創業板指分別漲0.32%及0.11%。滬深兩市全天成交1.11萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量1310億元或10%。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.3320，較上個交易日4時30分收盤價跌3點子，兩連跌，創2023年9月8日以來逾16個月新低，全日在7.3288至7.3323之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1886，堅守7.2關，較上個交易日升1點子，止兩連跌，但和市場預測偏離仍超1250點。



*今日新聞精選*



1. 國家統計局公布，2024年12月全國居民消費價格（CPI）同比漲0.1%，符合預期，但漲幅較11月回落0.1個百分點，且是2024年3月以來九個月最低；環比則持平。2024年全年，CPI同比漲0.2%，漲幅與2023年持平，但遠低於官方目標的「3%左右」。12月，扣除食品和能源價格的核心CPI繼續回升，同比漲0.4%，漲幅比上月擴大0.1個百分點。分析人士認為，整體來看通縮壓力持續存在，預計2025年通脹將繼續保持低位，降準降息可期。



2. 國家統計局公布，2024年12月，全國工業生產者出廠價格（PPI）同比下降2.3%，優於預期的下跌2.4%，且降幅較11月收窄0.2個百分點，為2024年8月以來四個月高位；環比則由11月的上升0.1%轉為下降0.1%。2024年全年，工業生產者出廠價格下降2.2%，降幅比上年收窄0.8個百分點。統計局指，12月PPI數據受部分行業進入傳統生產淡季、國際大宗商品價格波動傳導等因素影響。



3. 人民銀行公告將於1月15日（下周三）在香港招標發行2025年第一期中央銀行票據，期限6個月(182天)，規模600億元，創歷來單次新高。這亦是人行首次在1月於香港發行離岸人民幣央票。渣打認為，人行此次發行目的顯然是在境內美元兌人民幣即期匯率跌至弱區間後，阻止人民幣在短期內進一步貶值，亦可能意味著美國候任總統特朗普就職後，甚至農曆新年結束後，離岸人民幣流動性可能仍會在較長一段時間內維持緊張。



4. 中國就歐盟針對中國電動汽車等的反補貼調查作出反制。中國商務部公告，去年7月10日應中國機電產品進出口商會申請，根據相關規定，就歐盟依據《外國補貼條例》（FSR）及其實施細則對中國企業調查中採取的相關做法，進行貿易投資壁壘調查。目前調查結束，商務部根據調查結果和《對外貿易壁壘調查規則》相關規定，認定歐盟相關做法構成貿易投資壁壘。



5. 胡潤研究院今日於北京首次發布《2024胡潤中國人工智能企業50強》，排名按照企業價值進行，上市公司市值按照2024年12月18日的收盤價計算，非上市公司估值參考同行業上市公司或者根據最新一輪融資情況進行估算。寒武紀以2380億的價值位居榜首；科大訊飛以1160億排第二；商湯科技以500億排第三。北京和上海的上榜企業佔據了六成，一線城市的企業超過八成。最年輕上榜企業是月之暗面、百川智能和零一萬物，均為北京大模型企業。



6. 乘聯分會公布，2024年12月，全國乘用車市場零售263.5萬輛，同比增長12.0%，環比增長8.7%。其中，新能源乘用車市場零售130.2萬輛，同比增長37.5%，環比增長2.6%。2024年全年，全國乘用車市場累計零售2289.4萬輛，同比增長5.5%。其中，新能源乘用車市場零售1089.9萬輛，同比增長40.7%。



7. 信達地產(滬:600657)公告，與中國信達(01359)及鑫盛利保共同發起設立房地產行業存量資產紓困盤活基金。母基金認繳總規模200.01億元，主要投資於房地產行業問題企業紓困、問題項目盤活，參與破產重整、法拍等特殊機遇投資，支持項目保交付和三大工程建設等。



8. 據《央視新聞》報道，泰國總理佩通坦今日在普吉視察工作時接受媒體採訪稱，泰國需要防範將本國作為中轉站進行犯罪的問題。佩通坦表示，中國籍男演員王星失聯事件發生後，泰國需要加強並完善相關法律法規，嚴厲打擊相關犯罪事件。此外，泰國國家警察總署督察長在接受央視CGTN海外報道員採訪時表示，泰國是一個安全的國家，將找出解決辦法確保中國人不會在泰國被拐賣販運至他國。(sl)