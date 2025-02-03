09/01/2025 08:34

【大國博弈】耶倫：中國黑客攻擊行動無助於美中關係

《經濟通通訊社9日專訊》美國財長耶倫（Janet Yellen）對中國國家支持的針對美國財政部的網絡攻擊表示「巨大的關切」，並強調這無助於美中關係。



耶倫在接受CNBC採訪時表示，她於周一(6日)與中國國務院副總理何立峰舉行的視頻會議上提出了這一問題，還稱財政部將向立法者通報此次網絡攻擊事件。她稱：「這不是一件能在兩國關係中建立信心的事情，我們將而且已經對來自中國和其他國家的網絡攻擊者採取行動。」



美國財政部早前通報，於去年12月遭到黑客入侵，導致財政部一部分工作站的非機密文件被中國黑客竊取。不過，中方駁斥了任何關於中國需對此事負責的說法，並稱美方毫無事實根據地污蔑抹黑中國。(ry)