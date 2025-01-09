09/01/2025 09:40

【聚焦人幣】人行將發600億離岸央票單次規模高，即期升29點

《經濟通通訊社9日專訊》人民銀行繼續維穩人民幣匯率，今早公告，將於下周三(15日)在香港招標發行600億元人民幣央票，期限六個月(182天)。這是人行在香港發行離岸人民幣央票以來單次規模新高，也是首次在1月份發行。



人民幣兌一美元中間價今報7.1886，堅守7.2關，較上個交易日升1點子，止兩連跌，但和市場預測偏離仍超1250點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開29點子，報7.3288，上個交易日即期匯率收盤報7.3317。



*通過中間價及收緊離岸人幣流動性，抵禦強勢美元*



加拿大皇家銀行(RBC)資本市場亞洲外匯策略主管Alvin Tan稱，中國人行堅守匯率決心不改，近期將繼續通過中間價和收緊離岸人民幣流動性等方式抵禦強勢美元。而人行推進離岸央票在港發行，可以減少離岸人民幣的流動性，但人民幣很難持續地穩定在當前水平，特別是美元仍可能進一步攀升。



浙商證券最新觀點指出，特朗普關稅落地前人民幣匯率下進一步下行空間有限。在特朗普關稅落地後，預計美指將突破110的前高位置。人民幣兌美元中間價可能進一步調整，即期匯率的波動下限可能趨勢性向下突破當前7.3附近的水平。(jq)