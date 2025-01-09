09/01/2025 16:35

【聚焦人幣】人幣即期收跌3點子報7.3320，創逾16個月低

《經濟通通訊社9日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.3320，較上個交易日4時30分收盤價跌3點子，兩連跌，創2023年9月8日以來逾16個月新低，全日在7.3288至7.3323之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌45點子，報7.3567。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1886，堅守7.2關，較上個交易日升1點子，止兩連跌，但和市場預測偏離仍超1250點。



市場人士表示，監管維穩組合拳並沒有放鬆，國有大行繼續在境內投放美元流動性，同時收緊離岸人民幣流動性，靜待周五美國非農就業數據的關鍵指引。



人行將於下周三(15日)在香港招標發行600億元人民幣央票，期限六個月，此次發行規模創單次最高，也是首次在1月份發行。法興銀行表示，人行通過組合策略來穩定匯率，通過超規模發離岸央票，擠壓離岸人民幣流動性來干預CNH，進而施壓美元/人民幣，當然擠壓離岸人民幣流動性也會帶來套利機會。



美國有線電視新聞網(CNN)周三報道稱，特朗普正在考慮宣布進入國家經濟緊急狀態，以便為對盟友和對手加徵一系列普遍關稅提供法律依據，而美國對華商品加徵關稅料會影響人民幣走向。(jq)