09/01/2025 11:04

【數據解讀】機構：通脹仍低迷，惟基數低意味今年會溫和回升

《經濟通通訊社9日專訊》中國2024年12月通脹數據仍然低迷，12月CPI同比僅小幅上漲0.1%，為九個月低位。PPI受部分行業進入傳統生產淡季等影響環比轉降，不過同比下跌2.3%較上月略收窄且降幅四個月最小。



*保銀資本：通脹前景取決於財政政策有效性*



保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威指出，12月CPI同比漲幅從11月的0.2%降至0.1%，通縮壓力持續存在。近期經濟數據企穩，但動能尚不足以對消費者物價構成上行壓力。昨日政府公布的部分消費品以舊換新補貼政策的細節是積極的，但房地產行業低迷狀況尚未結束，這繼續打壓消費者信心。通脹前景在很大程度上取決於財政政策的有效性。



華創證券投資顧問部總經理屈慶稱，2024年通脹水平(無論CPI還是PPI)在近幾年比較低，跟經濟情況相匹配，但換個角度來看，2024年基數低也意味著2025年會溫和回升，關鍵是回升到甚麼階段。2024年CPI非食品中的服務和消費品都比較低，說明消費偏弱，導致CPI變差。(sl)