09/01/2025 11:23

【數據解讀】機構料今年通脹保持低位，首季或降息降準

《經濟通通訊社9日專訊》中國2024年12月通脹數據仍然低迷，12月CPI同比僅小幅上漲0.1%，為九個月低位。PPI受部分行業進入傳統生產淡季等影響環比轉降，不過同比下跌2.3%較上月略收窄且降幅四個月最小。



*ING：春節或助1月通脹反彈*



ING大中華區首席經濟學家宋林指，總體通脹率已經連續幾個月逐漸走低，而12月拖累通脹的主要因素是食品價格。即將到來的春節假期可能會幫助通脹在1月出現反彈，但預計2025年整體通脹將保持在低位。一段時間以來，中國央行一直在發出進一步寬鬆的信號；就寬鬆時點而言，CPI不太可能成為主要的催化劑，相反，人行可能會選擇等待美國公布關稅或某個月經濟活動數據弱於預期，從而讓降息發揮最大作用。話雖如此，通脹持續疲軟肯定會增加進一步降息的理由，並且決策層已暗示2025年將採取「適度寬鬆」的貨幣政策立場，預計一季度將會降息降準。



*凱投宏觀：刺激措施支撐作用或屬短暫*



凱投宏觀中國經濟主管Julian Evans-Pritchard表示，總體CPI通脹率下降，但這是由天氣相關的食品價格波動推動。更重要的是，核心CPI和PPI均繼續好轉，這進一步表明政策刺激措施正在為需求和價格提供一些支持。不過，由於刺激措施的支撐作用可能只屬短暫，不排除通脹將在今年晚些時候再次回落。(sl)