09/01/2025 10:54

【數據解讀】統計局：天氣好利農產品生產儲存，CPI環比降轉平

《經濟通通訊社9日專訊》國家統計局公布，2024年12月全國居民消費價格(CPI)同比上漲0.1%，符合市場預期，但漲幅較11月回落0.1個百分點，且是2024年3月以來九個月新低；環比則持平。2024年全年，全國居民消費價格比上年上漲0.2%。



*核心CPI續回升，同比漲0.4%*



國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀數據指，12月，消費市場運行總體平穩，全國CPI環比持平，同比上漲0.1%。扣除食品和能源價格的核心CPI繼續回升，同比上漲0.4%，漲幅比上月擴大0.1個百分點。



*豬肉供應足價格環比降，元旦假影響非食品價轉漲*



從環比看，CPI持平，上月為下降0.6%。其中，食品價格下降0.6%，降幅比上月收窄2.1個百分點，影響CPI環比下降約0.12個百分點。食品中，由於天氣條件較好，利於農產品生產儲運，鮮菜、鮮果價格分別下降2.4%和1.0%，合計影響CPI環比下降約0.07個百分點；受前期壓欄惜售、二次育肥等因素影響，豬肉供應充足，價格下降2.1%，降幅比上月收窄1.3個百分點，影響CPI環比下降約0.03個百分點。非食品價格由上月下降0.1%轉為上漲0.1%，影響CPI環比上漲約0.12個百分點。非食品中，臨近元旦假期出行、娛樂和家庭服務需求增加，飛機票價格由上月下降8.6%轉為上漲4.6%，家政服務、電影及演出票價格分別上漲0.9%和0.7%；部分品牌新款上市，通信工具價格上漲3.0%。



*豬肉價同比漲幅降，新能源車價降6%，金飾價漲近三成*



從同比看，CPI上漲0.1%，漲幅比上月回落0.1個百分點。其中，食品價格由上月上漲1.0%轉為下降0.5%，影響CPI同比下降約0.09個百分點。食品中，豬肉和鮮菜價格分別上漲12.5%和0.5%，漲幅均有回落；鮮果、牛肉、羊肉、食用油和糧食價格降幅在1.3%-13.8%之間。非食品價格由上月持平轉為上漲0.2%，影響CPI同比上漲約0.14個百分點。非食品中，能源價格下降1.7%，降幅比上月收窄2.1個百分點；扣除能源的工業消費品價格繼續持平，其中金飾品價格上漲27.2%，燃油小汽車和新能源小汽車價格分別下降4.7%和6.0%；服務價格上漲0.5%，漲幅比上月擴大0.1個百分點。(sl)