09/01/2025 10:54

【數據解讀】統計局：生產淡季及大宗商品價格波動，PPI降幅縮

《經濟通通訊社9日專訊》國家統計局公布，2024年12月，全國工業生產者出廠價格(PPI)同比下降2.3%，優於預期的下跌2.4%，且降幅較11月收窄0.2個百分點，為2024年8月以來四個月新高；環比則下降0.1%。2024年全年，工業生產者出廠價格下降2.2%，降幅比上年收窄0.8個百分點。



國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀數據稱，12月，受部分行業進入傳統生產淡季、國際大宗商品價格波動傳導等因素影響，全國PPI環比下降0.1%，同比下降2.3%，同比降幅比上月收窄0.2個百分點。



*新能源車整車製造價格環比漲0.7%*



從環比看，PPI由上月上漲0.1%轉為下降0.1%。其中，生產資料價格由上月上漲0.1%轉為持平；生活資料價格由持平轉為下降0.1%。電廠存煤較為充足，煤炭新增需求有限，煤炭開採和洗選業價格下降1.9%。房地產、基建項目淡季陸續停工，鋼材需求有所回落，黑色金屬冶煉和壓延加工業價格下降0.6%。受國際大宗商品價格波動傳導影響，國內石油開採以及有色金屬冶煉和壓延加工業價格均與上月持平，其中銅冶煉價格下降1.7%，金冶煉價格上漲0.4%。水泥玻璃行業產能置換逐步推進，非金屬礦物製品業價格上漲0.6%。燃氣、電力需求季節性增加，燃氣生產和供應業價格上漲1.2%，電力熱力生產和供應業價格上漲0.9%。裝備製造業中，光伏設備及元器件製造價格下降0.6%，鋰離子電池製造價格下降0.3%；新能源車整車製造價格上漲0.7%，航空相關設備製造價格上漲0.5%。消費品製造業中，農副食品加工業價格下降0.4%，紡織業價格下降0.3%；造紙和紙製品業價格上漲0.9%，文教工美體育和娛樂用品製造業價格上漲0.7%。



*石油煤炭加工業等八大主要行業同比降幅收窄*



從同比看，PPI下降2.3%，降幅比上月收窄0.2個百分點。其中，生產資料價格下降2.6%，降幅比上月收窄0.3個百分點；生活資料價格下降1.4%，降幅與上月相同。調查的主要行業中，石油煤炭及其他燃料加工業價格下降8.7%，石油和天然氣開採業價格下降6.2%，化學原料和化學製品製造業價格下降4.8%，農副食品加工業價格下降4.3%，非金屬礦物製品業價格下降3.0%，電氣機械和器材製造業價格下降2.1%，計算機通信和其他電子設備製造業價格下降1.9%，電力熱力生產和供應業價格下降0.7%，上述8個行業降幅比上月均收窄。黑色金屬冶煉和壓延加工業價格下降9.5%，煤炭開採和洗選業價格下降8.0%，汽車製造業價格下降3.8%，降幅比上月分別擴大1.3、1.7和0.7個百分點。有色金屬冶煉和壓延加工業價格上漲10.0%，文教工美體育和娛樂用品製造業價格上漲6.4%，漲幅比上月分別擴大0.3和0.4個百分點。(sl)

