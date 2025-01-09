09/01/2025 18:10

《汽車新勢力》車企公布年銷量目標，小米、蔚來等力爭翻倍

《經濟通通訊社9日專訊》乘聯分會今日公布，2024年全年，全國乘用車市場累計零售2289.4萬輛，同比增長5.5%。其中，新能源乘用車市場零售1089.9萬輛，同比增長40.7%。



多家車企近日已宣布了2025年的銷量目標，其中多家新勢力車企目標年銷量翻倍，包括蔚來汽車(09866)，其2025年的銷量目標約為44.4萬輛。2024年全年，蔚來共交付新車22.2萬輛，同比增長38.7%。



小米汽車2025年全年交付目標為30萬輛，預計較2024年增長122%。值得注意的是，小米汽車在2024年4月才開啟首次交付，據小米汽車官微，小米汽車2024年的9個月時間內交付超過13.5萬輛。



*極氪目標賣32萬輛，同比增44%*



吉利(00175)旗下極氪汽車的目標較為保守，極氪官方宣布在2025年將挑戰32萬輛的銷量目標，同比增長44%。



*阿維塔目標翻2倍，嵐圖冀增133%*



從增幅來看，長安(深:000625)旗下阿維塔、東風旗下嵐圖的銷量目標更為激進。阿維塔方面公布的2025年銷量目標為22萬輛，同比增長約199%；其2024年全年銷量為7.36萬輛，同比翻倍。嵐圖汽車將2025年銷量目標鎖定為20萬輛，目標增幅為133%，而2024年其交付量為8.57萬輛。



傳統品牌的目標漲幅則普遍在10%至25%之間。吉利方面宣布，2025年其銷量目標為271萬輛，較2024年總銷量增長約25%；其中新能源汽車銷量目標為150萬輛，增幅約69%。長安汽車2025年目標為總銷量300萬輛，同比增長12%，其中自主新能源銷量100萬輛，出口銷量100萬輛。



乘聯分會秘書長崔東樹分析表示，新能源汽車規模呈現爆發式增長，單車批量大幅增大，單車成本明顯下降，而且頭部的競爭格局仍未穩定。因此，在這種高增長的市場中，2025年「價格戰」仍將延續，並且將極其猛烈。(jq)