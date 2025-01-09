09/01/2025 17:02

《行業數據》乘聯分會：12月乘用車零售增一成，新能源車增四成

《經濟通通訊社9日專訊》乘聯分會公布，2024年12月，全國乘用車市場零售263.5萬輛，同比增長12.0%，環比增長8.7%。其中，新能源乘用車市場零售130.2萬輛，同比增長37.5%，環比增長2.6%。



2024年全年，全國乘用車市場累計零售2289.4萬輛，同比增長5.5%。其中，新能源乘用車市場零售1089.9萬輛，同比增長40.7%。



12月，新能源車國內零售滲透率49.4%，較去年同期提升9.1個百分點。主流自主品牌新能源車零售份額72%，同比增長2個百分點；合資品牌新能源車份額2.8%，同比下降2個百分點；新勢力份額17.2%，小米汽車等品牌拉動新勢力份額同比增長2.3個百分點；特斯拉份額6.4%，同比下降1.6個點。



12月，全國乘用車生產294.1萬輛，同比增長9.7%，環比下降2.7%；全年累計生產2684.8萬輛，同比增5%。12月，新能源乘用車生產145.5萬輛，同比增長32.2%，環比下降2.0%；全年累計生產1218.5萬輛，同比增長36.4%。



*12月能源車企批發量比亞迪第一特斯拉第四*



12月，全國乘用車廠商批發307.5萬輛，同比增長12.3%，環比增長4.5%，創歷年各月新高；全年累計批發(含國內與出口)2719.1萬輛，同比增長6.3%。12月，新能源乘用車批發銷量151.2萬輛，同比增長35.6%，環比增長5.0%；全年累計批發1223.0萬輛，同比增長37.8%。



12月，月度批發銷量突破萬輛的新能源廠商達到20家(同比增加2家，環比減少1家)，佔新能源乘用車總量94.2%(上月92.8%，去年同期91.8%)。其中，比亞迪汽車(509, 440輛)、吉利汽車(111, 206輛)、奇瑞汽車(97264輛)、特斯拉中國(93766輛)、上汽通用五菱(93626輛)。



*12月特斯拉中國出口10839輛*



12月，乘用車出口(含整車與CKD)40.4萬輛，同比增長6%，環比增長2%；全年累計出口479.1萬輛，同比增長25%。12月，新能源乘用車出口12.2萬輛，同比增長21.5%，環比增長52.9%，並佔出口總量的30.2%，較同期增加3.1的百分點；全年累計出口129.0萬輛，同比增長24.3%。



12月出口優秀企業是：比亞迪汽車(37337輛)、特斯拉中國(10839輛)、奇瑞汽車(7991輛)、上汽乘用車(7627輛)、沃爾沃亞太(4212輛)。



2024年廠商庫存下降34萬輛(2023年同期增0.1萬輛)。總體乘用車國內渠道庫存下降49萬輛(2023年同期增1萬輛)，導致國內批發2240萬輛較國內零售低2.1個百分點。(sl)