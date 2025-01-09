09/01/2025 11:13

《菲常論證－溫蕎菲》新遊戲《燕雲十六聲》上線，網易突破廿天線

《菲常論證》國家統計局公布，2024年12月內地居民消費價格指數(CPI)按年升0.1%，比11月回落0.1個百分點，符合預期；工業生產者出廠價格指數(PPI)則按年跌2.3%，跌幅較市場預期少，並較11月的2.5%跌幅收窄。



總結2024年，內地CPI上漲0.2%；PPI下降2.2%，降幅比2023年收窄0.8個百分點。



港股3日共挫480點後，今早輕微低開後反彈，過去3日資金持續部署好倉，總共流入1.8億元。萬九樓下多個牛證區域都有加倉，可留意收回水平18900點的恒指牛51071；淡友相對進取，選擇近熊過夜，可留意防守性更高、收回水平19800點的恒指熊65546。



網易(09999)高開4.4%報147.9元。網易武俠遊戲《燕雲十六聲》移動端今日不刪檔上線，有大行預期是網易在2025年最重要的遊戲發布和貢獻之一。過去5日有近400萬元流入網易的好倉，股價突破20天線（143.5元），看好可留意獨家條款網易購29060，行使價170元，2025年5月到期，開價積極。



安踏體育(02020)去年安踏品牌零售金額錄高單位數增長，股價今早高開3.1%，報77.6元。擔憂外圍制裁風險，市場將視線關注內需相關股份，體育用品股因銷售表現佳，今日都錄得不錯升幅。看好安踏可留意高對沖值安踏購26667，行使價78.93元，2025年2月到期，在相同條款產品中開價最低，槓桿近8倍。《華泰金融控股（香港）股票衍生品經理 溫蕎菲》



*筆者為證監會持牌人士，並無持有上述之相關資產。



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