09/01/2025 08:55

【外圍經濟】30年期美債孳息率升至18年最高，財長耶倫解畫

《經濟通通訊社9日專訊》美國財政部周三(8日)續發220億美元30年期國債，中標孳息率報4.913厘，為2007年以來最高。即將卸任的財長耶倫為國債被拋售「解畫」，認為期限溢價上升和利率展望再定價，推動美債孳息率走高。



一級交易商獲配比例為12.7%，低於前次，間接投標人獲配比例升至66.6%，直接投標人獲配比例為20.7%。投標倍數為2.52倍，過去6次續發均值為2.41倍。



10年期美國國債孳息率周三觸及4.73厘左右，為去年4月以來的最高水平。利率期貨顯示投資者下調對聯儲局2025年減息幅度的預期。



*耶倫：市場對利率預期重新定價*



美國財政部長耶倫表示，強於預期的經濟數據引發市場對利率預期重新定價，導致美國國債遭到拋售。



耶倫受訪時表示，「當我們看到強勁的數據時，經濟表現的指標超出預期，這表明未來的利 率路徑將略高於人們的預測。」



耶倫亦表示，所謂的期限溢價已經開始正常化。期限溢價一段時間以來一直處於「非常低的水平」，但現在經濟一直表現良好，推動期限溢價開始攀升。(rc)