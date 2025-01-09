09/01/2025 10:14

【美國大選】權力交接：特內閣欲盡快運轉，盧比奧將赴參院面試

《經濟通通訊社9日專訊》美國候任總統特朗普提名的內閣高官，將從下周起在參議院作證，接受「面試」，因為共和黨人希望新內閣在1月20日就職典禮後，能盡快開始履職。



其中，獲提名為國務卿、來自佛羅里達州的參議員盧比奧，將於15日在參議院外交關係委員會作證。在參議院享有盛譽的盧比奧預計將順利獲得確認。



身為退伍軍人的Hegseth將於14日在參議院軍事委員會作證，他被指存在不當性行為、酗酒和退伍軍人組織管理不善。Hegseth對此一概予以否認。



此外，參議院國土安全和政府事務委員會將在15日舉行國土安全部長人選，南達科他州州長Kristi Noem的確認聽證會。(rc)