09/01/2025 11:20

【外圍經濟】日本11月基本工資獲32年最大漲幅，支持央行加息

《經濟通通訊社9日專訊》日本工人的基本工資出現32年來最大漲幅，顯示積極經濟周期正在出現，支持日本央行在近期進一步加息的預期。



厚生勞動省周四(9日)公布的數據顯示，11月份基本工資按年增長2.7%，名義工資上漲3%。經濟師此前預計名義工資將上漲2.7%。此外，更穩定的工資趨勢指標顯示，全職工人的工資增長了2.8%，連續15個月保持在2%或以上。該指標避免抽樣問題，也不包括獎金和加班費。



不過，實際現金收入按年下降0.3%，連續4個月下滑。增長停滯的部分原因是通脹超過工資增長。在政府停止對公用事業賬單的補貼，推高能源成本後，11月份價格漲幅加大。



相對穩定的工資趨勢可能會增加對日本央行近期加息的猜測。周四的隔夜掉期交易反映日本央行1月份會議加息的概率約為46%。(rc)