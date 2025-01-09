09/01/2025 13:51

【美國減息】聯儲局會議紀要傳達減息放慢訊號，委員主張謹慎行事

《經濟通通訊社9日專訊》在通脹風險上升的背景下，聯儲局官員採取新的寬鬆立場，計劃未來幾個月放慢減息步伐。



聯邦公開市場委員會(FOMC)12月17至18日的會議既要顯示，「與會者表示委員會已經處於或接近適當放慢政策寬鬆步伐的時刻，許多與會者認為多種因素凸顯出，未來幾個季度的貨幣政策決定需要慎重行事」。



會議紀要顯示，一些決策者表示他們在最新的經濟預測中納入了「佔位假設」，考慮特朗普可能調整政策，幾乎所有與會者都認為通脹前景的上行風險已經增加。



決策者預計，美國就業市場將保持穩固。不過他們普遍指出，勞動力市場指標值得密切關注。(rc)