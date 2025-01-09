09/01/2025 15:30

【外圍經濟】美銀稱美元被大幅高估，惟短期內料保持強勁

《經濟通通訊社9日專訊》美國銀行G-10外匯策略全球主管Athanasios Vamvakidis表示，美元被大幅高估。不過，受到美國政策，尤其是關稅的支持，美元今年上半年將保持強勁，但年內晚些時候將走軟。



該策略師在周三(8日)的報告中表示，基於美銀的基準均衡模型，「美元似乎被高估了26%，幅度為過去30年以來的最大，甚至高於2022年的高估幅度22%」。他認為美元已經達到歷史極端值，被大幅高估。不過，預計短期內在美國通脹政策，尤其是關稅的背景下，美元將保持 強勁，但今年晚些時候，隨著世界其他國家做出回應，這些政策給美國經濟會構成衝擊，美元將走軟。(rc)