10/01/2025 07:50

《國金頭條》卡特國葬美股休市一天，歐洲股市上漲

《經濟通通訊社10日專訊》美國前總統卡特的國葬儀式周四（9日）舉行，美國股市休市一天。泛歐基準指數走高，但投資者關注美國貿易政策前景。在貿易不確定性的影響下，能源、汽車和奢侈品等區域板塊下跌。



斯托克600指數上漲0.4%，礦業股和金融服務股領漲。英國股指反彈，英國中盤富時250指數收高0.3%，稍早下跌1.1%。該指數此前已連續兩個交易日下跌，跌勢也波及其他英國資產，英鎊跌至一年多以來的最低點，英國國債進一步下跌。



*英鎊兌美元一度下跌1%*



隨著投資者準備迎接美國通脹率上升和潛在的關稅，美元續走高，美匯指數現報109.2011，漲0.029%。英鎊兌美元一度下跌1%，至1.2239，為2023年11月以來低點。英國10年期國債孳息率一度上漲13個基點，至4.92%。



美元兌日圓跌至158.07，日圓在數據顯示日本基本薪資創下32年來最大漲幅後上漲。貨幣市場預計日本央行將在1月24日的會議上，加息11個基點。歐元兌美元在劇烈波動中下跌0.2%，至1.0302。澳元兌美元一度下跌0.7%，至日內低點0.6172，隨後跌幅減半報0.6198。



黃金續漲，紐約期金漲0.47%，報每盎司2692.6美元。原油上漲，庫存減少的影響抵消了中國需求疲軟帶來的拖累，紐約期油上漲0.8%，報73.92美元。布蘭特期油上漲1.3%，報76.92美元。(jf)