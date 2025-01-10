10/01/2025 16:00

【外圍經濟】經濟學家料美國上月非農就業人數料增16.5萬

《經濟通通訊社10日專訊》美國勞工統計局即將於周五（10日），公布備受關注的12月非農就業人數報告，根據彭博社發布的經濟學家預估中值，該就業人數可能增加16.5萬人，雖然低於11月的22.7萬人，但並沒有出現大幅度下跌，支持聯儲局暫停加息的決定。



如果報告符合預估中值，則意味著2024年美國累計增加了210萬個就業崗位。這將低於2023年的300萬，但高於2019年的200萬。



經濟學家預計12月失業率為4.2%，與11月持平，但高於年初時的3.7%。花旗經濟學家Veronica Clark和Andrew Hollenhorst在1月6日的報告中指出，「失業率仍然是月度就業報告中最重要的一個方面，我們預計未來幾個月失業率將升至4.5%以上，引發對今年聯儲局降息的大幅度重新評估。」(jf)