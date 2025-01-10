10/01/2025 08:25

個股/板塊 新聞內容 微盟集團(02013) 騰訊在微盟持股比例由8.39%降至2.94%，

續任廣告服務商 優必選(09880) 騰訊減持優必選，持股比例降至2.08% 融創中國(01918) 收到清盤呈請，定於3月19日舉行聆訊 碧桂園(02007) 就重組提案削減116億美元債務，降低負債成本 布魯可(02482) 布魯可膺歷來第三超購王，頂頭槌方穩一手，

暗盤飆逾七成 車股：

比亞迪(01211)、

吉利汽車(00175)、

長城汽車(02333) 美國下周將敲定限制中國汽車零部件進口規定 新能源車股：

蔚來(09866)、

理想汽車(02015)、

小鵬汽車(09868) 乘聯分會秘書長崔東樹預計，

2025年新能源車價格戰持續且愈加猛烈 信達地產(滬:600657)、

中國信達(01359) 與中國信達等設紓困基金，總規模200.01億元 丘鈦科技(01478) 12月攝像頭模組銷售數量下降10.7% 中遠海能(01138) 全年淨利潤39.6億元人民幣，低於市場預估 紐曼思(02530) 公售超購64倍，今日掛牌 稀土股：

中國稀土(00769) 美國游說格陵蘭稀土開發商避免向中國出售稀土 金礦股：

招金礦業(01818)、

紫金礦業(02899) 紐約期金昨晚漲0.7%，逼近2700美元關口

名稱 報價（美元） 升跌 紐約期油 74.23 -0.12% 布倫特期油 77.20 +1.37% 黃金現貨 2670.29/盎司 0.00% 黃金期貨 2693.94/盎司 +0.12%

【要聞盤點】 1、美國股市因前總統卡特國葬日休市。日經期貨截至上午8時20分跌237點，或0.6%，報39317.5點。2、美國商務部長雷蒙多接受路透訪問時表示，拜登政府將於下周對配備中國汽車軟件及硬件的進口車實施限制措施。3、特朗普計劃於1月20日就職後數小時內發布行政命令，涵蓋移民、能源及監管改革等領域，迅速落實施政方針。4、多位美聯儲官員表示利率將維持高位，需通脹明顯降溫才會降息。美聯儲理事鮑曼稱12月減息應該是最後一次，美聯儲沒有必要進一步減息。費城聯儲銀行總裁哈克表示現在美聯儲暫停減息將是適宜的。5、聯合國料今年全球經濟增長2.8%，中美經濟預料放緩，美國升2.8%，中國升4.8%。6、受美國政策及中國成長前景不確定性影響，MSCI新興市場指數進入回調區域。7、金融管理局總裁余偉文在《匯思》撰文表示，雖然風險要管控，但不用自亂陣腳，重申無意、亦毋須改變聯滙制度。【焦點股】說明：【油金報價】