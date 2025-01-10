10/01/2025 18:18

LGT料今年全球市場續波動但有增長潛力，料美股跑贏

《經濟通通訊社10日專訊》LGT皇家銀行亞太區首席投資策略師Stefan Hofer預期，今年全球市場將持續波動，但具有實現正增長潛力，受利率下降和科技投資熱潮支撐，風險資產表現樂觀，今年核心預測為美國股市、全球資訊科技、醫療保健、工業及美國金融股的表現均將優於大市。



他續指出，主要風險來自美國增加關稅對國際貿易帶來衝擊，導致通脹下半年可能升溫，迫使聯儲局暫停減息甚至重新加息。若對所有中國輸美商品加徵10%的全面關稅，美國CPI或將於12個月內上升100個基點。



中國方面，他提到，2025年樓價有條件企穩，從而改善消費者情緒，提振內需，然而貿易前景、關稅不確定性構成主要風險。



他稱，該行於今年1月核心投資配置將集中於美國、日本和印度股市。行業看好醫療保健、美國金融、創新和科技主題、工業以及美國中小型股。固定收益建議靈活配置投資級債券以及評級較高的高收益債券。此外，該行持續看好私募市場的投資機遇。(rh)