10/01/2025 16:36

《本港經濟》中小企12月營商指數上升，進出口和零售業較佳

《經濟通通訊社10日專訊》政府統計處今日發表2024年12月份中小型企業業務狀況按月統計調查的結果。中小企業務收益的現時動向指數從11月在收縮區域的41.9上升至12月的43.9，而未來一個月(即2025年1月)的業務收益展望動向指數為47.0。



按行業分析，大部分統計調查涵蓋的行業的業務收益現時動向指數在12月較上月所上升，特別是進出口貿易業(從43.1上升至45.7)、零售業(從37.7上升至40.2)及商用服務業(從45.9上升至48.4)。



進出口貿易業新訂單的現時動向指數從11月的45.1上升至12月的46.5，而未來一個月的新訂單展望動向指數為48.0。



*對未來一個月業務情況預期好轉*



政府發言人表示，12月中小企的整體營商氣氛改善，大部分受訪行業的現時動向指數均見上升。中小企對未來一個月業務情況的預期亦好轉。同時，整體就業情況有所改善。



發言人補充，國家推出多項提振內地經濟措施及惠港措施，加上特區政府各項提振本地市面氣氛的舉措，應會有利營商氣氛。然而，全球經濟不明朗因素增加，特別是貿易摩擦升溫，會為營商環境帶來壓力。政府會密切監察相關情況。(cl)