10/01/2025 19:21

《再戰明天》中國公布進出口數據

《經濟通通訊社10日專訊》中國公布進出口數據，料為下周一（13日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，下周一本港時間11:15am，歐洲央行執委連恩(兼首席經濟學家)參加2025年亞洲金融論壇的政策對話。



數據方面，周六（11日）德國公布12月批發物價。下周一中國公布12月出口，年率升幅料由6.7%擴大至7.4%；12月進口年率跌幅料由3.9%收窄至1.4%；12月貿易收支料由974.4億美元升至1000億美元。



在本港，下周二（14日）公布業績的公司有:碧桂園(02007)等。



下周四（16日）公布業績的公司有:大眾金融控股(00626)等。



下周五（17日）公布業績的公司有:彭順國際(06163)等。



此外，下周日西銳(02507)將有基石投資者持股解禁。(wa)