10/01/2025 11:23
《港元利率》拆息連續兩天全線下跌，兩周及以下利率跌破4厘
《經濟通通訊社10日專訊》港元拆息連續兩日全線向下，兩星期及以下拆息跌穿4厘，其中，隔夜息跌近13基點，低見3.87262厘，創近四周新低，而與樓按相關的一個月拆息亦連跌三天，報4.09429厘，為去年11月7日後最低。
*一個月拆息創逾兩個月低位*
反映銀行資金成本的三個月拆息微降至4.10036厘，創三個半月新低，六個月及一年期齊跌至4.09571厘。
*聯儲局官員支持放緩減息步伐*
港元匯價今早在7.7805-7.7827之間上落，最新報7.7813，較前收市跌0.02%。
美國堪薩斯城聯儲銀行總裁Jeff Schmid表示，傾向支持放緩減息步伐，又指目前政策利率可能非常接近中性水平。他認為，聯儲局未來應逐步調整政策，只有在數據基調發生持續變化時才作出反應。(cl)
資料來源：香港銀行公會
*一個月拆息創逾兩個月低位*
反映銀行資金成本的三個月拆息微降至4.10036厘，創三個半月新低，六個月及一年期齊跌至4.09571厘。
*聯儲局官員支持放緩減息步伐*
港元匯價今早在7.7805-7.7827之間上落，最新報7.7813，較前收市跌0.02%。
美國堪薩斯城聯儲銀行總裁Jeff Schmid表示，傾向支持放緩減息步伐，又指目前政策利率可能非常接近中性水平。他認為，聯儲局未來應逐步調整政策，只有在數據基調發生持續變化時才作出反應。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|3.87262
|-12.738
|一周
|3.9381
|-8.178
|兩周
|3.98792
|-3.196
|一個月
|4.09429
|-6.089
|兩個月
|4.09714
|-2.959
|三個月
|4.10036
|-2.565
|六個月
|4.09571
|-2.887
|一年
|4.09571
|-4.453
資料來源：香港銀行公會