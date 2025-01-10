10/01/2025 11:23

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 3.87262 -12.738 一周 3.9381 -8.178 兩周 3.98792 -3.196 一個月 4.09429 -6.089 兩個月 4.09714 -2.959 三個月 4.10036 -2.565 六個月 4.09571 -2.887 一年 4.09571 -4.453

《經濟通通訊社10日專訊》港元拆息連續兩日全線向下，兩星期及以下拆息跌穿4厘，其中，隔夜息跌近13基點，低見3.87262厘，創近四周新低，而與樓按相關的一個月拆息亦連跌三天，報4.09429厘，為去年11月7日後最低。*一個月拆息創逾兩個月低位*反映銀行資金成本的三個月拆息微降至4.10036厘，創三個半月新低，六個月及一年期齊跌至4.09571厘。*聯儲局官員支持放緩減息步伐*港元匯價今早在7.7805-7.7827之間上落，最新報7.7813，較前收市跌0.02%。美國堪薩斯城聯儲銀行總裁Jeff Schmid表示，傾向支持放緩減息步伐，又指目前政策利率可能非常接近中性水平。他認為，聯儲局未來應逐步調整政策，只有在數據基調發生持續變化時才作出反應。(cl)資料來源：香港銀行公會