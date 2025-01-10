10/01/2025 17:08

《神州經脈》人行暫停買國債，今年赤字規模將大增，滬指連跌兩周

《神州經脈》滬深股市今日（10日）再走低，尾盤跳水，滬指收跌1.33%，報3168.52點，再次失守3200點，全周挫1.34%，連跌兩周，只是跌幅較上周5.55%明顯收窄。深成指今日收跌1.8%，創業板指軟1.76%，前者同樣屬連跌兩周。兩市全天成交約1.15萬億元（人民幣．下同），較上個交易日增量363億元或3.3%。



本周市場一直受外圍不利因素擾動，先有美國國防部將騰訊、寧德時代等多家行業龍頭列入「中國軍事企業」名單，後有美國商務部宣布將對配備中國汽車軟硬件的進口車實施限制措施，再有消息稱拜登政府將對高端芯片作出新的出口限制，以打壓中國等非盟友國AI芯片發展。相關個股及行業板塊隨之起起伏伏，今日半導體股在國產替代預期下一度拉漲，惟最終隨大市回落，收跌0.8%。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.3326，較上個交易日4時30分收盤價跌6點子，三連跌，續創2023年9月8日以來逾16個月新低，全日在7.3270至7.3328之間波動，日內低位距交易區間下限僅1點。今日人民幣兌一美元中間價報7.1891，較上個交易日跌5點子，創2024年12月27日以來兩周新低，和市場預測偏離仍近1250點。



*今日新聞精選*



1. 人民銀行今早在A股開市前公告，鑒於近期政府債券市場持續供不應求，決定1月起暫停開展公開市場國債買入操作，後續將視國債市場供求狀況擇機恢復。債市及離岸人民幣一度應聲急漲，隨後升幅放緩。分析認為，人行此舉釋放債市調控加碼信號，亦兼顧人民幣匯率貶壓考量；不過亦有分析認為，經濟基本面疲弱預期難有明顯改觀，料仍難撼債牛大勢。另據《財聯社》引述多家銀行理財公司指出，上周確有公司接到債券買賣相關的問詢，有關部門關注重點在於「有沒有買，買的多不多」，但並未禁止買入要求。外電上周五曾報道，有消息指人行再次約談部分金融機構，並對其接下來的交易提出要求。



2. 財政部副部長廖岷在國新辦記者會上表示，2025年財政政策方向清晰明確、非常積極，並充分考慮了財政中長期可持續性，又表示要更大力度支持地方政府緩釋償債壓力，2024年2萬億元置換債券已經發行完畢，2025年2萬億元置換債券已啟動相關發行工作。財政部預算司司長王建凡補充稱，置換政策「鬆綁減負」的效果已經逐步顯現，各地置換債務平均成本普遍降低2個百分點以上。



3. 廖岷在記者會上提到，今年赤字規模將有較大幅度增加，又指中國政府負債率顯著低於主要經濟體和新興市場國家，中國國債實際利率水平明顯低於中國經濟實際增長率，因此政府舉債可持續。另外，財政部綜合司司長林澤昌表示，在2025年新增發行的專項債額度內，地方可根據需要，統籌安排用於土地儲備和收購存量商品房用作保障性住房這兩個方面的專項債項目。有關政策在去年底明確，政策效果將在2025年逐步釋放。



4. 據《財聯社》報道，金融監管總局今日向保險業內下發通知，要求建立預定利率與市場利率掛勾及動態調整機制。其中，中國保險行業協會要定期組織人身保險業責任準備金評估利率專家諮詢委員會成員召開會議，結合5年期以上貸款市場報價利率（LPR）、5年期定期存款利率、10年期國債收益率等市場利率變化和行業資產負債管理情況，研究人身保險產品預定利率有關事項，每季度發布預定利率研究值。據報該協會今日組織召開了相關會議，指當前普通型人身保險產品預定利率研究值為2.34%。業內預期，二季度新備案的人身險產品預定利率上限將下調，其中普通型產品料從2.5%降至2%，分紅型產品料從2.0%下調為1.5%，萬能型產品最低保證利率上限料從1.5%降至1%。



5. 中國外交部發言人郭嘉昆宣布，經中英雙方商定，第十一次中英經濟財金對話將於1月11日在北京舉行。中共中央政治局委員、國務院副總理、中英經濟財金對話中方牽頭人何立峰與英國財政大臣、對話英方牽頭人李韻晴將共同主持。郭嘉昆表示，中英雙方重啟經濟財經對話，旨在落實國家主席習近平與英國首相施紀賢達成的重要共識。此次對話期間，雙方將就宏觀經濟政策和經濟全球化、貿易與投資、產業合作、金融市場發展、金融監管合作等議題展開討論。



6. 公安部發言人張明表示，針對打擊緬北涉中國電信網絡詐騙問題，自2023年7月至2024年底已累計抓獲中國籍涉詐犯罪嫌疑人5.3萬餘名，徹底摧毀緬北果敢「四大家族」犯罪集團且相關案件已陸續進入訴訟環節，而臨近中國邊境的緬北地區規模化電騙園區被全部鏟除。當前電騙案件仍處高發期，詐騙手法亦加速翻新。另據官媒報道，被誘騙到緬甸的中國男演員王星將於今晚搭機返回中國，泰國警方稱，泰方會應求助對其他潛在類似案件按法律程序提供協助。



7. 特斯拉中國今日在微博宣布推出新款Model Y，兩個版本後輪驅動版和長續航全輪驅動版，分別售25.35萬元人民幣起和30.35萬元人民幣起。據介紹，煥新Model Y長續航全輪驅動版續航最高719公里，是「史上續航最長的Model Y」，開1000公里，中途只需充1次電，且百公里加速時間僅4.3秒。全系標準配置基礎版輔助駕駛功能，開啟後安全性超越普通車輛10倍。



8. 據《彭博》報道，即將卸任的美國總統拜登擬就人工智能AI芯片出口推出新一輪限制措施，最快在當地時間周五宣布，計劃限制英偉達及超微半導體等公司的AI芯片銷售，以阻止先進技術落入中國和俄羅斯手中。(sl)