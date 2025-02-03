10/01/2025 09:18

【大國博弈】拜登據報將推新一輪限制AI芯片出口措施

《經濟通通訊社10日專訊》據《彭博》報道，即將卸任的美國總統拜登擬就人工智能AI芯片出口推出新一輪限制措施，最快在當地時間周五(10日)宣布，計劃限制英偉達及超微半導體等公司的AI芯片銷售，以阻止先進技術落入中國和俄羅斯手中。



知情人士透露，美國政府希望在國家和企業層面限制AI芯片的銷售，旨在將AI研發集中於友好國家，並讓全球各地的企業採納美國標準。報道指，新限制措施會採取三級制，最頂層一級的美國盟友，包括英國、日本及加拿大等，將不受限制地獲取美國芯片；第二層級即非盟友國家，可以進口美國芯片，但國家的總運算能力受限制；第三級國家基本上被拒絕出口芯片，包括中國、俄羅斯、北韓等。不過如果總部設於最低級別地區的企業，同意遵從美國的安全要求和人權標準，就可以繞過國家運算總量的限制獲得芯片。



英偉達發表聲明反對限制芯片出口，指對大部分國家來說這是重大的政策轉變，不旦不會降低誤用的風險，還會威脅到美國經濟增長和領導地位。



中方曾多次表示反對美方泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，對中國企業濫施非法單邊制裁。(ry)