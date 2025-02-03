10/01/2025 11:36

【大國博弈】中國要求企業申報海外礦產，新增稀土等戰略資源

《經濟通通訊社10日專訊》中國官方近日通知有關企業與單位，要求在「境外主要礦產資源」，增加申報稀土、鈦礦、石墨等關鍵戰略資源，還新增「剩餘經濟可採儲量」等多項指標要求報送。專家分析，特朗普上任美國總統後，這將為中國談判創造一個潛在工具。



中國商務部官網6日公告商務部、國家統計局、國家外匯局印發修訂「對外直接投資統計制度」的通知，發文日期為2024年12月25日，要求收文企業與單位自元旦起執行。



據悉，本次新修訂內容包括：「境外主要礦產資源情況」年報表(FDIN7表)增加「所屬礦業項目名稱」、「礦山剩餘服務年限」指標。需報送的金屬礦產新增稀土、鈦礦、鋯礦、鉭礦；非金屬礦產新增晶質石墨、非晶質石墨、硼、螢石。



在「對外投資併購基本事項」月報表(FDIY3表)被併購企業(項目)行業類別如為「採礦業」，新增「礦產資源種類」、「剩餘經濟可採儲量」指標。



《南華早報》9日引述加州大學洛杉磯分校安德森管理學院教授Christopher Tang說，由於特朗普可能會繼續實施各種禁令並提高關稅，中國對關鍵材料的控制，將為中方在特朗普上任後進行談判創造一個潛在工具。(jq)