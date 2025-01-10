10/01/2025 11:19

期限 Shibor(%) 漲跌(基點/BP) 隔夜 1.6430 +9.60 1周 1.6920 +6.00 2周 1.7910 +11.10 1個月 1.6300 -0.10 3個月 1.6430 -0.20 6個月 1.6550 -0.10 9個月 1.6650 -0.10 1年 1.6720 -0.20

《經濟通通訊社10日專訊》人民銀行公布，今日進行45億元(人民幣．下同)7天期逆回購，中標利率持平1.5%。公開市場今日有193億元逆回購到期，即今日淨回籠148億元。本周人行共進行309億元7天期逆回購，對沖2909億元逆回購到期，即全周收水2600億元。此外，人民銀行公布，鑒於近期政府債券市場持續供不應求，決定2025年1月起暫停開展公開市場國債買入操作，後續將視國債市場供求狀況擇機恢復。上海銀行間同業拆放利率(Shibor)隔夜、1周、2周連續三日向上，報價如下：Shibor以位於上海的全國銀行間同業拆借中心為技術平台計算、發布並命名，是由信用等級較高的銀行組成報價團自主報出的人民幣同業拆出利率計算確定的算術平均利率，是單利、無擔保、批發性利率。Shibor報價銀行團現由18家商業銀行組成，並於11:00對外發布。(jq)