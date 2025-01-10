10/01/2025 09:38

【聚焦人幣】人行停買國債，人幣兌一美元即期開市升50點子

《經濟通通訊社10日專訊》人民銀行再出招捍衛人民幣匯率，繼預告下周在香港發行600億(人民幣．下同)離岸央票，今早再公告暫停購債。人行公告指，鑒於近期政府債券市場持續供不應求，決定2025年1月起暫停開展公開市場國債買入操作，後續將視國債市場供求狀況擇機恢復。人行自去年8月起展開公開市場國債買賣操作，每月淨買入債券面值從1000億元增至12月的3000億元，五個月合共1萬億元。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開50點子，報7.3270，上個交易日即期匯率收盤報7.3320。中間價今報7.1891，較上個交易日跌5點子，創2024年12月27日以來兩周新低，和市場預測偏離仍近1250點。



分析指，由於美元持續偏強，另外國內外匯市場供需失衡不減，監管層不得不維持對市場單邊預期的強力過濾，避免進一步干擾市場情緒。



《證券時報》最新評論認為，人行穩匯率不是讓人民幣兌美元匯率固守某一點位，而是更看重匯率預期、市場結售匯交易的平穩有序。



加拿大皇家銀行(RBC)資本市場亞洲外匯策略主管Alvin Tan稱，近期中國人行捍衛匯率穩定的決心明顯，離在岸人民幣匯率繼續下探新低的時間可能會推遲到農曆新年之後，除非特朗普在1月20日返回白宮後不久就大幅加徵關稅。(jq)