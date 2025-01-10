10/01/2025 16:39

【聚焦人幣】人幣即期收跌6點子報7.3326，續創16個月低

《經濟通通訊社10日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.3326，較上個交易日4時30分收盤價跌6點子，三連跌，續創2023年9月8日以來逾16個月新低，全日在7.3270至7.3328之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升26點子，報7.3535。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1891，較上個交易日跌5點子，創2024年12月27日以來兩周新低，和市場預測偏離仍近1250點。



市場人士表示，離岸人民幣流動性趨於轉鬆，但似乎大行的維穩力度不減，另外中國人行暫停買入國債助力收益率企穩，疊加美債收益率回落，中美巨大的負利差略有緩和，這不但可以助穩即期，美元/人民幣長端掉期也獲得買盤提振回升至一個月新高。



澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬表示，人行決定暫停在公開市場買入國債，主要是不可能三角，匯率與利率目標只能二選一，近期匯率受關注度更高。從實際操作的可能性來看，今年貨幣政策適度寬鬆的重點可能是「適度」而非寬鬆。(jq)