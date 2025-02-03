10/01/2025 17:36

【大國博弈】中國對美韓太陽能級多晶硅反傾銷稅展開期終複審調查

《經濟通通訊社10日專訊》中國商務部公告，自1月14日(下周二)起，對原產於美國和韓國的進口太陽能級多晶硅所適用的反傾銷措施進行期終複審調查；期間繼續對相關產品徵收反傾銷稅，其中美國公司稅率介乎53.3%-57%，韓國公司則介乎4.4%-113.8%。



商務部公告並稱，複審調查內容為：如果終止所實施的反傾銷措施，是否可能導致傾銷和損害繼續或再度發生。本次調查自2025年1月14日開始，應於2026年1月14日前(不含本日)結束。複審的傾銷調查期為2024年1月1日至2024年12月31日，產業損害調查期為2020年1月1日至2024年12月31日。



太陽能級多晶硅主要用於太陽能級單晶硅棒和定向凝固多晶硅錠的生產，是生產晶體硅光伏電池的主要原料。(sl)