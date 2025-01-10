10/01/2025 10:11

【美國減息】堪薩斯城聯儲行行長：若經濟數據改善，可慢慢減息

《經濟通通訊社10日專訊》美國堪薩斯州聯儲行行長施密德(Jeff Schmid)表示，他傾向放慢減息步伐，不過前提是即將發布的經濟數據出現持續變化。



他周四(9日)在為堪薩斯州城一個活動準備的講話中表示，「我贊成未來逐步調整政策，並且會對數據基調的持續變化做出反應。經濟的強勁表現讓我們得以保持耐心。」此外，他還認為利率現在接近既不限制也不刺激經濟的水平。



*鮑曼：政策制定者應謹慎推進減息*



與此同時，聯儲局理事鮑曼(Michelle Bowman)表示，通脹風險揮之不去，政策制定者應謹慎推進減息。



她在周四發表書面講話，表示「2023年通脹率大幅下降，但這個過程去年似乎已經停滯，核心通脹率仍然令人不安地處於2%目標之上，我傾向於以謹慎、漸進的方式來調整政策」。(rc)