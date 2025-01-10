10/01/2025 13:38

【外圍經濟】美國將發布非農就業報告，日本干預日圓匯率風險上升

《經濟通通訊社10日專訊》彭博社分析指，日本干預市場以支持日圓的風險上升，周五(10日)晚些時候發布的美國非農就業報告，或將成為美元大幅波動的催化劑。



日圓兌美元匯率距離160日圓水平近在咫尺，如果突破此水平，將加劇日本央行對弱勢貨幣對企業和消費者影響的擔憂。策略師認為，如果美國就業數據強勁，美元可能升向這一心理水平。



Monex Inc駐東京債券和外匯投資者Tsutomu Soma表示，如果在就業數據發布後，每美元兌日員接近160，干預是可能的，但首先可能會有一些口頭警告。



財務大臣加藤勝信周二(7日)表示，當局將對匯率過度波動採取適當行動。日本在2024年4次進入外匯市場，耗資近1000億美元。(rc)