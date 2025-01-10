13/01/2025 07:50

《國金頭條》非農就業意外強勁，降息機會下降，道指跌近700點

《經濟通通訊社13日專訊》美國非農就業數據意外勁，削弱市場對聯儲局降息預期，美股三大指數上周五（10日）收市報跌，道指大跌近700點。



道指跌696.75點，或1.63%，報41938.45點；標普500指數跌91.21點，或1.54%，報5827.04點；納指跌317.25點，或1.63%，報19161.63點。三大指數周線均錄跌幅，道指累跌1.86%；標普500指數跌1.94%；納指下跌2.34%。



美國勞工統計局公布數據顯示，去年12月非農職位增加25.6萬個，超出預期的16.5萬個；失業率降至4.1%，略低於市場預期。



*美匯指數逼近110*



美國非農數據超預期，美匯指數隨即升約0.9%，高見109.9699。美元兌日圓維持強勢，報157.81，因美日利差擴大及日本經濟疲弱。



英鎊兌美元跌0.73%，報1.2215，英鎊因英國國債孳息率升至5.36%而承壓，市場憂慮債務與經濟增長放緩，而英國財政部承諾不進行新借款。澳元兌美元一度下跌0.9%至0.6142，為2020年4月以來最低。市場預計澳洲央行於進行今年首次減息的可能性為78%。



紐約期金升1.13%，報每盎司2721.23美元。金價受避險需求支持，投資者正評估美國候任總統特朗普的政策，將對經濟和通脹有何影響。



受美國和歐洲部分地區受嚴寒天氣影響，刺激冬季燃料需求。紐約期油升3.55%，報每桶75.84美元；布蘭特期油升3.71%，報每桶79.79美元。(jf)