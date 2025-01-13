13/01/2025 08:41

《套期保值－蕭猷華》恒指料退守至18600點，宜逢低吸納

《套期保值》回顧上周，恒生指數持續回落，受累內地經濟數據疲弱、政策消息欠奉，加上美國國防部將騰訊(00700)等大型科企列為「中國軍工企業」，意味該等企業日後在美國的活動可能受到限制，大市氣氛走淡。另一方面，中國國債息率再創新低，中美息差擴闊，拖低人民幣匯率，人民銀行上周五（10日）出招，宣布暫停買入國債，不過人民幣匯價未見起色，兌美元報7.3620水平，創近16個月新低。



外圍方面，美國最新失業率回落至4.1%，非農職位增加25.6萬份，平均時薪按月上升0.3%。就業數據超預期，進一步降低美國減息機會，美匯指數升破110，美國10年期債息高見4.8%。利率期貨顯示，1月和3月維持利率不變的機會分別為97%和75%。



由於美國通脹高企，聯儲局需要維持高利率抗衡通脹，造成中美息差拉闊，對港股短暫有負面影響。不過，中央刺激經濟政策正在發力，而且港股估值處於低水平，恒指短線料退守至18600點，宜逢低吸納。《信誠證券投資服務董事 蕭猷華》



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