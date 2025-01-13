13/01/2025 08:18

中國黃金國際預期今年銅及金產量上限分別6.7萬噸及4.9噸

《經濟通通訊社13日專訊》中國黃金國際（02099）公布2025年年度產量指引，預期銅產量介乎1.39億磅至1.48億磅(（約6.3萬噸至6.7萬噸）；金產量約14.6萬盎司至15.8盎司(4.55噸至4.9噸)，公司所屬甲瑪銅金多金屬礦（「甲瑪礦」）生產運營未受西藏自治區地震影響。



公司指出，旗下甲瑪礦預計銅產量約1.39億磅至1.48億磅（約6.3萬噸至6.7萬噸），金產量約6.9萬盎司至7.4盎司（約2.15噸至2.3噸）；長山壕礦預計金產量約7.7萬盎司至8.4萬盎司（約2.4噸至2.6噸）。



公司報告稱，2025年1月7日於西藏自治區日喀則市定日縣發生的地震未對公司位於500公里外的墨竹工卡縣的甲瑪礦造成影響。按照安全操作規定，甲瑪礦各采區立刻採取了預防性安全措施。公司董事長兼首席執行官侯晨光表示，中國黃金國際在2024年成功恢復了甲瑪礦的生產運營並在第三季度實現了扭虧為盈。2025年，公司將在穩步生產的同時，落實甲瑪礦既定的發展規劃並加快長山壕礦深部資源開發進程，以更佳業績為股東提供更高回報。(eh)