13/01/2025 08:21
【開市Ｇｏ】美非農超預期，內地今公布進出口數據，關注油金板塊
【要聞盤點】1、美股三大指數收市報跌，道指跌近700點。道指跌696.75點，或1.63%，報41938.45點；標普500指數跌91.21點，或1.54%，報5827.04點；納指跌317.25點，或1.63%，報19161.63點。金龍中國指數下跌3.1%，報6380.35點。金龍中國指數大跌至逾三個月以來低點，京東和百度拖累最大。日經期貨截至上午8時12分升17.5點，或0.05%，報3867.5點。
2、美國去年12月非農新增25.6萬個職位，失業率降至4.1%，遠超預期。數據公布後美股下挫，美債殖利率和美元走強。
3、美國財政部對俄羅斯石油業實施新制裁，目標包括Gazprom Neft和Surgutneftegas，兩者處理俄四分之一海運石油出口。
4、中國內地今日將公布12月貿易數據。彭博稱美國加徵關稅引發提前下單潮，或提振12月出口數據。
5、中國財政部副部長廖岷表示，應對內外環境挑戰，財政政策空間充足，重申2025年赤字率將提高的承諾。
6、英國財政大臣訪華期間宣布與中國達成6億英鎊協議，旨在緩解市場對英國財政狀況的擔憂。
7、IMF將2025年香港經濟增長預測從3%下調至2.7%，警告香港未來仍面臨諸多挑戰。
【焦點股】
【油金報價】
2、美國去年12月非農新增25.6萬個職位，失業率降至4.1%，遠超預期。數據公布後美股下挫，美債殖利率和美元走強。
3、美國財政部對俄羅斯石油業實施新制裁，目標包括Gazprom Neft和Surgutneftegas，兩者處理俄四分之一海運石油出口。
4、中國內地今日將公布12月貿易數據。彭博稱美國加徵關稅引發提前下單潮，或提振12月出口數據。
5、中國財政部副部長廖岷表示，應對內外環境挑戰，財政政策空間充足，重申2025年赤字率將提高的承諾。
6、英國財政大臣訪華期間宣布與中國達成6億英鎊協議，旨在緩解市場對英國財政狀況的擔憂。
7、IMF將2025年香港經濟增長預測從3%下調至2.7%，警告香港未來仍面臨諸多挑戰。
【焦點股】
|板塊/個股
|新聞內容
|三桶油：
中海油(00883)、
中石油(00857)、
中石化(00386)
|美國冬季風暴預警，氣溫每降1度取暖油需求增11.3萬桶
美國制裁俄石油業，紐約期油升逾3%，高見每桶77.86美元
|金礦股：
山東黃金(01787)、
招金礦業(01818)、
紫金礦業(02899)
|紐約期金漲1.13%至每盎司2721.23美元，
避險需求支持金價
|世茂集團(00813)
|涉未還2.58億元人民幣貸款，遭香港高院清盤請求
|廣汽集團(02238)
|全年淨利潤下降73%-82%，與華為合作項目暫定名「GH」
|龍湖集團(00960)
|全年合約銷售額下跌42%
|富力地產(02777)
|全年總銷售收入下跌44%
|中遠海控(01919)
|全年淨利潤初步增幅約105.7%
|農業銀行(01288)
|平保(02318)持H股比例超過5%，繼續加碼
|藥明系：
藥明合聯(02268)、
藥明康德(02359)、
藥明生物(02269)
|傳合全藥業尋求折讓減持藥明合聯3780萬股
|內險板塊：
中國人壽(02628)、
平安保險(02318)、
中國太保(02601)
|中保協稱預定利率研究值2.34%，
多險企維持最高預定利率不變
|蘋果相關股：
舜宇光學(02382)、
瑞聲科技(02018)、
比亞迪電子(00285)
|郭明錤稱市場對蘋果過度樂觀，股價面臨下跌風險
|微盟集團(02013)
|騰訊減持股份出於投資組合優化，不影響雙方業務合作
|宜賓銀行(02596)
|公售收21%認購，暗盤潛水，今日掛牌
|新吉奧房車(00805)
|公售超購1.5倍，暗盤挫兩成，今日掛牌
【油金報價】
|名稱
|報價（美元）
|升跌
|紐約期油
|77.22
|+1.94%
|布倫特期油
|81.37
|+2.03%
|黃金現貨
|2692.20/盎司
|+0.10%
|黃金期貨
|2722.55/盎司
|+0.28%