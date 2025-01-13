13/01/2025 08:21

板塊/個股 新聞內容 三桶油：

中海油(00883)、

中石油(00857)、

中石化(00386) 美國冬季風暴預警，氣溫每降1度取暖油需求增11.3萬桶

美國制裁俄石油業，紐約期油升逾3%，高見每桶77.86美元 金礦股：

山東黃金(01787)、

招金礦業(01818)、

紫金礦業(02899) 紐約期金漲1.13%至每盎司2721.23美元，

避險需求支持金價 世茂集團(00813) 涉未還2.58億元人民幣貸款，遭香港高院清盤請求 廣汽集團(02238) 全年淨利潤下降73%-82%，與華為合作項目暫定名「GH」 龍湖集團(00960) 全年合約銷售額下跌42% 富力地產(02777) 全年總銷售收入下跌44% 中遠海控(01919) 全年淨利潤初步增幅約105.7% 農業銀行(01288) 平保(02318)持H股比例超過5%，繼續加碼 藥明系：

藥明合聯(02268)、

藥明康德(02359)、

藥明生物(02269) 傳合全藥業尋求折讓減持藥明合聯3780萬股 內險板塊：

中國人壽(02628)、

平安保險(02318)、

中國太保(02601) 中保協稱預定利率研究值2.34%，

多險企維持最高預定利率不變 蘋果相關股：

舜宇光學(02382)、

瑞聲科技(02018)、

比亞迪電子(00285) 郭明錤稱市場對蘋果過度樂觀，股價面臨下跌風險 微盟集團(02013) 騰訊減持股份出於投資組合優化，不影響雙方業務合作 宜賓銀行(02596) 公售收21%認購，暗盤潛水，今日掛牌 新吉奧房車(00805) 公售超購1.5倍，暗盤挫兩成，今日掛牌

名稱 報價（美元） 升跌 紐約期油 77.22 +1.94% 布倫特期油 81.37 +2.03% 黃金現貨 2692.20/盎司 +0.10% 黃金期貨 2722.55/盎司 +0.28%

【要聞盤點】 1、美股三大指數收市報跌，道指跌近700點。道指跌696.75點，或1.63%，報41938.45點；標普500指數跌91.21點，或1.54%，報5827.04點；納指跌317.25點，或1.63%，報19161.63點。金龍中國指數下跌3.1%，報6380.35點。金龍中國指數大跌至逾三個月以來低點，京東和百度拖累最大。日經期貨截至上午8時12分升17.5點，或0.05%，報3867.5點。2、美國去年12月非農新增25.6萬個職位，失業率降至4.1%，遠超預期。數據公布後美股下挫，美債殖利率和美元走強。3、美國財政部對俄羅斯石油業實施新制裁，目標包括Gazprom Neft和Surgutneftegas，兩者處理俄四分之一海運石油出口。4、中國內地今日將公布12月貿易數據。彭博稱美國加徵關稅引發提前下單潮，或提振12月出口數據。5、中國財政部副部長廖岷表示，應對內外環境挑戰，財政政策空間充足，重申2025年赤字率將提高的承諾。6、英國財政大臣訪華期間宣布與中國達成6億英鎊協議，旨在緩解市場對英國財政狀況的擔憂。7、IMF將2025年香港經濟增長預測從3%下調至2.7%，警告香港未來仍面臨諸多挑戰。【焦點股】【油金報價】