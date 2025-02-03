13/01/2025 11:59

【大國博弈】中美貿易去年增4.9%，一帶一路外貿比重首超五成

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明13日北京專電》海關總署副署長王令浚在國新辦新聞發布會上表示，2024年中國外貿取得了總量、增量、質量「三量」齊升的成績。從總量看，全年進出口總值達到43.85萬億元(人民幣．下同)，同比增長5%，連續跨過42、43兩個萬億級大關，規模再創歷史新高。從增量看，2024年外貿增長規模達到了2.1萬億元，相當於一個中等國家一年的外貿總量。從質量看，進出口產品結構不斷優化升級，高技術產品增勢良好，自主品牌出口創歷史新高，跨境電商等新型貿易業態蓬勃發展。



*歐盟是中國機電產品第一大出口市場*



去年，中國對歐盟、美國等傳統市場保持增勢。中美貿易增長4.9%，與中國貿易整體增速5%基本持平。進出口規模48977億元人民幣，出口37337億元，增6.1%，進口11,640.6億元，增1.2%。



歐盟是中國消費品第一大進口來源地，也是中國機電產品第一大出口市場，2024年雙邊貿易增長1.6%，其中對法國、西班牙、匈牙利分別增長2%、4.5%、12.9%。



中國對共建國家進出口增長6.4%，佔中國進出口總值的50.3%，其中出口、進口分別增長9.6%、2.7%。大部分貿易量來自於東盟等新興市場，對中國外貿市場的貢獻率近6成，成為推動中國外貿增長的重要力量。