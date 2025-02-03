13/01/2025 12:39

【大國博弈】貿易順差新高，海關：有國家濫用管制，限制對華出口

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明13日北京專電》2024年中國貨物貿易進出口總值43.85萬億元(人民幣．下同)，規模創歷史新高，同比增長5%。其中，出口25.45萬億元，增長7.1%；進口18.39萬億元，增長2.3%；貿易順差7.06萬億元。以美元計價，貿易順差9921.6億美元，創歷史新高。



*王令浚：貿易順差佔GDP的比重處合理區間*



對於貿易差額是否會加劇貿易保護主義，海關總署副署長王令浚表示，中國不追求貿易順差，具體的出口、進口規模和貿易差額是國際供需關係、產業分工、市場競爭等綜合因素的結果，不是甚麼人為的。第二，中國的貿易順差佔GDP的比重處於合理區間，相對於歷史高點已經明顯降低，也低於世界上其他一些主要出口國家。第三，一些國家濫用出口管制，限制對中國的出口，「我想進口甚至想進口更多，但你不讓我進，你卻對貿易順差過度焦慮，這本身就是自相矛盾。」



他並表示，中國積極主動擴大進口，連續7年舉辦了中國國際進口博覽會，有序擴大單邊開放，有序擴大市場准入，主動降低關稅水平，推動進口值不斷創歷史新高，讓更多國家、更多企業共享了中國市場機遇和發展成果，也推動了中國貿易更加平衡的發展。