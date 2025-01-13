13/01/2025 10:44

【亞洲金融論壇】潘功勝：大幅提高國家外匯儲備在港資產配置比例

《經濟通通訊社13日專訊》第18屆亞洲金融論壇今明兩天(1月13-14日)在香港舉行。中國人民銀行行長潘功勝表示，將大幅提高國家外滙儲備在香港的資產配置，為香港的金融發展開闢更加廣闊的空間。



潘功勝在論壇上致辭時表示，人行下一步將聚焦4個重點方向，全力支持香港國際金融中心建設，支持香港資本市場的發展，持續深化兩地金融市場的互聯互通。



潘功勝表示，資本市場的繁榮發展是香港國際金融中心的核心和基石。人行將探索拓展中央銀行的宏觀審慎和金融穩定功能，與香港金融管理部門協同配合，支持內地和香港資本市場的健康發展。



他又指，支持更多優質企業到香港上市和發行債券，持續優化拓展內地與香港在股票、債券、理財、利率互換等領域的互聯互通，深化粵港澳大灣區的金融合作。(bi)