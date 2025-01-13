13/01/2025 11:41

【亞洲金融論壇】潘功勝:支持香港推人民幣貿易融資流動資金安排

《經濟通通訊社13日專訊》人民銀行行長潘功勝在亞洲金融論壇上表示，近期人行與香港金管局及證監會密切溝通，將從完善離岸人民幣市場建設、優化金融市場互聯互通及提高支付結算的便利三方面推出有關政策。



潘功勝表示，在完善離岸人民幣市場建設方面，一是支持香港金管局推出人民幣貿易融資流動資金安排。在現有人民幣流動資金安排框架的基礎上，增設人民幣貿易融資流動性資金安排，期限可以為一個月、三個月和六個月，總額初步的設定為1000億元人民幣，為在港商業銀行人民幣貿易融資提供穩定且成本較低的資金來源。



二是支持推出「債券通」下的離岸債券的回購業務，豐富投資者流動性管理工作，增強人民幣債券資產的吸引力，後續還將擇機推出跨境債券的回購業務。



第三，是積極支持香港推出離岸人民幣國債期貨，這項措施對於鞏固提升香港國際金融中心、全球風險管理中心，和離岸人民幣業務樞紐的地位具有重要意義，監管機構正在通力合作，積極推動相關的準備工作。(bi)