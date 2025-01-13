13/01/2025 11:45

【亞洲金融論壇】余偉文:中港快速支付系統互聯，年中推部分服務

《經濟通通訊社13日專訊》人民銀行及金管局落實兩地的快速支付系統的互聯，金管局總裁余偉文出席亞洲金融論壇時表示，意味香港FPS(轉數快)和內地的快速支付系統會互聯，可進行全天侯即一個星期7天、24小時的即時小額跨境支付，預計今年中會開始推出部分服務。



他表示，做法與FPS相似，兩地居民可用手機號碼做到跨境滙款，即時到帳，又指準備工作進展順利，上月已完成技術對接測試。未來會根據實施的情況和經驗，有序逐漸擴展和完善這項服務。



他續指，金管局今早已經在網站發布有關個人跨境滙款的常見問題集，希望向公眾和業界清楚解說現在的政策安排。他舉例，當中會解答如果想滙錢進出內地，尤其是在大灣區比較多香港人生活或退休的地方的障礙及解答，亦列明每人每日8萬元人民幣滙款的額度安排及做法等。(bi)