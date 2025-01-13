13/01/2025 13:39

【亞洲金融論壇】潘功勝：去年中國經濟可實現5%左右增長目標

《經濟通通訊社13日專訊》人民銀行行長潘功勝表示，預計中國去年可實現5%左右的預期經濟增長目標。他指出，首三季中國GDP增長4.8%，自9月下旬以來，中央部署一攬子增量政策，推動經濟明顯回升。總體而言，中國經濟成功應對各類風險挑戰，展現出強大韌性，中國對世界經濟增長的貢獻率維持在30%左右。



潘功勝出席在香港舉行的亞洲金融論壇表示，當前外部環境複雜多變，中國經濟運行亦面臨挑戰，地緣衝突持續，貿易保護主義盛行，全球經濟復甦充滿挑戰和變數，對中國經濟產生外溢影響，內部亦面臨國內需求，特別是消費需求不足，社會預期偏弱等問題。不過，他強調，中國經濟擁有強大創新能力，超大規模市場等，有信心、有能力、有辦法應對困難挑戰，實現經濟回升向好。



他續指，中國將繼續發揮世界經濟增長引擎重要作用，將實施更加積極有為的宏觀經濟政策，強化宏觀經濟政策逆周期調節，實施更加積極的財政政策，提高財政赤字率水平。(bi)