13/01/2025 11:12

金管局下午就深化香港和內地金融合作新措施主持技術簡報會

《經濟通通訊社13日專訊》金管局副總裁陳維民、助理總裁(外事)許懷志、主管(貨幣市場運作)鄭智雯、署理主管(金融基建發展)彭俊文，以及迅清結算公司首席執行官陳達強將於今日下午2時15分就深化香港和內地金融合作的新措施主持技術簡報會。



金管局總裁余偉文今早表示，非常感謝人民銀行行長潘功勝宣布，會鼓勵更多企業來港上市及發債，以及將更多外匯儲備配置來港。對於潘功勝宣布其他一系增強離岸人民幣市場流動性、優化擴容債券通安排、以及其他利商便民措施，余偉文表示，已與人行商討一段時間，與香港及內地監管機構有溝通，上月與銀行公會訪京已和人行敲定細則，很快可落實。



余偉文指，相關措施包括金管局會推出人民幣貿易融資安排、優化擴容南向通，明日起延長結算，由下午三點半延至四點半；幣種方面，會由現時的人民幣及港元，明日起擴至其他幣種，讓更多金融機構可參與，又會擴大合資格機構投資者可參與南向通範圍等。至於債券通債券可作為場外結算公司作抵押品，今日起可在互換通作抵押品，將來可在港交所(00388)底下，作為場外結算的抵押品，可節省投資者佔用現金成本，有效盤活境外投資者在岸債券存倉，預計今年首季可實施。



另外，余偉文又表示，與人行落實內地與香港快速支付系統對接，兩地居民可以透過電話號碼進行即時小額支付，預計今年年中推出部分功能，其後再有序推展。他指，每人每日會有8萬元人民幣匯款額度，每年有5萬美元等額的便利化額度匯入內地。(cl)