13/01/2025 11:45

《債券通》北向通參與者可使用在岸債券為抵押品在港進行人幣回購

《經濟通通訊社13日專訊》香港金管局今日公布有關離岸人民幣債券回購業務安排，「債券通」(北向通)參與者可以使用合資格在岸債券作為抵押品，在香港進行人民幣回購業務。相關業務將於近期正式啟動。新措施將可進一步完善離岸人民幣流動性市場化安排機制，提升香港作為離岸人民幣業務中心的競爭力。



*11家銀行擔任做市商*



業務初期由金管局指定的11家一級流動性提供銀行作為做市商。每筆回購交易應至少有一方交易對手是做市商機構。11家銀行包括：中國農業銀行(01288)、中銀香港(02388)、交通銀行(03328)、法國巴黎銀行、信銀國際、建行亞洲、花旗銀行、恒生銀行(00011)、滙豐銀行、工銀亞洲及渣打香港。



合資格債券包括參與機構在「債券通」(北向通)下持有的債券，不限券種。新安排允許機構間自行選擇回購協議文本(例如全球回購主協議(GMRA)或中國銀行間市場交易商協會(NAFMII)的債券回購交易主協議等)。



*業務初期將對槓桿率作適當要求*



為確保整體業務的平穩推進，業務初期將對槓桿率作適當要求，即回購期間債券所有權過戶，但不允許在回購期間再使用(將由CMU平台鎖定管理)。將來，金管局將適時審視離岸回購業務的運作情況和實踐經驗以作進一步安排和調整。



有關債券過戶和結算安排的操作詳情將由CMU稍後公布。離岸人民幣回購業務啟動後，金管局將繼續密切監察市場情況，確保市場運作穩定有序；並將與業界保持溝通，適時審視進一步優化調整措施，以支持離岸人民幣業務的穩健蓬勃發展。(cl)