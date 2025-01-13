13/01/2025 12:44

【亞洲金融論壇】許正宇：從政府及市場角度均歡迎人行支持舉措

《經濟通通訊社13日專訊》財經事務及庫務局局長許正宇表示，人民銀行行長潘功勝公布一系列支持香港作為國際金融中心地位的措施，包括強化兩地互聯互通、支持香港資產管理業務發展，以及加強香港離岸人民幣市場，從政府和市場角度都很歡迎有關舉措，認為有利政府下一步政策推出的工作，又對做大境外人民幣市場有積極的意義。



*與內地研究推出離岸人幣國債期貨時機*



許正宇說，如何用好香港作為國家的國際金融中心以推動整個金融市場發展，將成為主軸，讓香港金融專業服務為國家所用，一方面能夠發展自己，同時貢獻國家。他透露，將與內地金融機構溝通，研究推出離岸人民幣國債期貨的時機和形式。



*亞洲三分一綠債在港發行*



許正宇今早出席亞洲金融論壇時表示，香港作為國際金融中心，在亞洲區中，有約三分之一綠債在港發行，而本地發行的點心債可接觸全球市場，另本地綠債市場設有補貼。



盧森堡財政部長Gilles Roth稱，有約2000個綠債在盧森堡掛牌，若其可在港交叉上市，將 可加強當地及香港的關係，更是聯繫歐洲及亞洲市場。



另外，許正宇指，今日起一連兩天的亞洲金融論壇，獲得來自超過50個國家及地區的代表支持，參與人數超過3600人，不少來自東盟、中東和內地，認為今年論壇較去年在代表性方面有進一步提升。他又提到，目前香港38%的金融機構會應用人工智能(AI)，高於全球的26%。(cl)